Terwijl jij lekker op de bank ligt met een schaaltje pinda’s, zit je hond naast je te schooien. Hij zou dolgraag ook wat van deze lekkernij willen eten, maar mogen honden die wel?

“Pinda’s zijn niet ideaal voor een hond om te eten”, legt dierenarts Lauren Jones uit aan PureWow.

Schimmels

“Hoewel ze niet giftig zijn, vormen pinda’s een verstikkingsgevaar en kunnen ze giftige schimmels bevatten.” Volgens Jones kan beschimmeld voedsel ernstige neurologische problemen veroorzaken. Maar dat is niet het enige probleem van pinda’s.

Vet

“Noten bevatten in het algemeen veel vet en als een huisdier er teveel van eet, kan dit leiden tot een aandoening die bekend staat als pancreatitis (alvleesklierontsteking)”, zegt dierenarts Bernadine Cruz. Met name gezouten noten zijn slecht voor honden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor huisdieren met hartfalen. Ook als je trouwe viervoeter geen ernstige aandoening heeft als hartfalen of een alvleesklierontsteking, kan teveel vet nog steeds maagklachten, diarree of braken veroorzaken.

Risico’s

Met alle bovengenoemde risico’s is het verstandig om op veilig te spelen en geen pinda’s meer aan je hond te geven. Mocht je viervoeter toevallig een paar pinda’s hebben gevonden, is dit geen reden tot grote bezorgdheid. Ook pindakaas is geen ramp, maar daar zit ook redelijk wat vet in, dus geef het met mate.

Gevaarlijk

Andere noten zijn daarentegen wel echt gevaarlijk voor honden. Zo zijn macadamianoten en zwarte walnoten uiterst giftig voor onze trouwe viervoeters. Experts weten niet precies waarom dit is, maar zelfs een kleine hoeveelheid kan ernstige symptomen veroorzaken zoals braken, zwakte en depressie. Mocht je op zoek zijn naar gezonde traktaties voor je hond, dan zijn bosbessen, wortelen en boontjes een goede optie.

Bron: PureWow. Beeld: iStock