Mag je houten spatels nou wel of niet in de vaatwasser doen?

Wie een vaatwasser heeft weet hoe makkelijk het kan zijn om álle vaat erin te mikken. Toch is het verstandig om even een selectie te maken.

Want niet al je vieze vaat mag in de vaatwasser.

Nee

Zo kun je het beter écht laten om houten spatels (of houten schalen of snijplanken van hout) erin mee te wassen. Niet alleen omdat het hout beschadigt en je je spatel na een paar wasbeurten gewoon weg kan gooien. Het hout kan zelfs krom gaan staan. En daarnaast: hout in de vaatwasser is ook slecht voor de rest van je vaat. Want die splinters die dan worden verspreid kunnen de rest van je glaswerk bijvoorbeeld wat viezig maken. Kortom, beter van niet. Weten we dat ook weer.

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock