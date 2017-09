4 producten die je nooit in de magnetron zou moeten opwarmen

Of iets opwarmen in de magnetron slecht of prima is voor je gezondheid; dáár zijn de meningen over verdeeld. Deze 4 dingen zou je er in ieder geval niet in moeten stoppen. Als je magnetron je lief is tenminste.

1. Aluminiumfolie

Wie ooit aluminiumfolie in de magnetron heeft gestopt, weet waarom dit een slecht idee is. Aluminiumfolie kan niet tegen de microgolven van de magnetron. Hoe dat zit? Als een microgolf inslaat op een metaal kan het zijn dat de energie niet gebruikt wordt om de molecuul op te warmen, maar een vonkje laat overslaan. En nee, dat wil je niet.

2. Druiven

We horen je denken: druiven in de magnetron? Via YouTube kun je honderden video’s vinden van mensen die (als test) druiven in de magnetron stoppen. Omdat ze heel snel warm worden, knappen ze. Dat wordt een rommeltje. Gewoon niet doen.

3. Schuimplastic

Hoewel een bakje gemaakt van schuimplastic niet meteen explodeert in je magnetron, is het geen slim idee om ‘m erin te stoppen. Dit type plastic smelt namelijk als het te lang verwarmd wordt. En (de chemicaliën die vrijkomen uit) smeltend plastic wil je niét in je eten hebben.

4. Hele eieren

Je kunt je eitje koken, bakken of pocheren. Maar stop ‘m vooral niét in z’n geheel in de magnetron. Dat wordt gegarandeerd een smerige boel. De hitte in de magnetron zorgt ervoor dat de eierschaal explodeert: je kunt je vast voorstellen hoe je magnetron er dán uitziet.

Bron: Littlethings.com. Beeld: iStock