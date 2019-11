Waarom de magnetron na ieder gebruik een schoonmaakbeurt nodig heeft

Hartstikke handig: even een kliekje oppiepen in de magnetron. Minder leuk: de magnetron schoonmaken. Toch kun je het beste na ieder gebruik een doekje door de magnetron halen.

Dat klinkt misschien overdreven, maar is het niet. Als je dat niet doet, garen de kruimels en restjes iedere keer wanneer je de magnetron gebruikt verder door. Daardoor wordt het steeds lastiger om het vuil te verwijderen. Bovendien zijn bacteriën dol op vochtige, warme plekken. Als je de magnetron dichthoudt met al het vocht en voedselresten erin, creëer je een broedplaats voor bacteriën.

Grondige schoonmaakbeurt

Het liefst haal je dus na ieder gebruik even een doekje naar de magnetron met zo nu en dan een grondigere schoonmaakbeurt. Wat ons brengt op het volgende. Want hoe krijg je een magnetron in vredesnaam weer fris en blinkend schoon?

Snufje zuiveringszout

Je kunt aan de slag gaan met een spons en afwasmiddel. Schrobben, paar minuten laten intrekken en ondertussen een snuf zuiveringszout over de hardnekkige vlekken strooien. Ondertussen kun je het bord dat in de magnetron ligt schoonmaken. Neem tot slot de hele magnetron af met een microvezeldoekje om korte metten te maken met het resterende vuil en vocht.

Magnetron stomen

Als natuurlijk alternatief kun je ook de magnetron stomen. Zet een kommetje met witte azijn of een kommetje met warm water en 2 eetlepels citroensap in de magnetron. Zet de magnetron aan totdat het water kookt. Als het water een minuut lang kookt, zet je de magnetron uit. Laat het deurtje nog even een paar minuten dicht. Het stoom verwijdert ondertussen hardnekkig vuil. Haal daarna het kommetje uit de magnetron (voorzichtig!) en neem de boel nog even af met het microvezeldoekje.

Tada! En waarom zou je de magnetron alleen gebruiken voor kant-en-klaarmaaltijden?

