Als je mailadres op deze lijst staat kun je beter meteen je wachtwoord veranderen

Je hoort en lees regelmatig nieuws over aanvallen van hackers of problemen met de beveiliging van websites waardoor gegevens op straat liggen, maar je weet eigenlijk nooit of dat ook om jouw mailadres gaat.

Sinds kort is er een website online van Nederlandse makers waarmee je kunt checken of jouw mailadres ooit een keer openbaar is geweest. De kans dat jouw e-mailadres erbij zit, is best groot want het systeem bevat 711 miljoen adressen.

Check

De website heet haveibeenpwned.com en op deze site, die echt anti-hackers is, zie je dus precies wat er eventueel met jouw adres is gebeurd. We probeerden het natuurlijk zelf even en inderdaad, een van onze e-mailadressen (en daarbij misschien wel de wachtwoorden) is openbaar geweest. Op de site kun je ook meteen zien om welke website het gaat en hoe lang dat geleden was. Toch snel maar even het wachtwoord veranderen.



Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: iStock.