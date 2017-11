Zó kun je ervoor zorgen dat je mailbox nooit gehackt wordt

We hebben tegenwoordig voor bijna alle diensten die we gebruiken een online account dat toegang geeft tot onze persoonlijke gegevens. Maar hoe zorg je nou dat mensen met kwade bedoelingen daar niet bij kunnen?

Je hoort het steeds vaker in het nieuws en ziet het ook steeds vaker in je eigen mailbox: mailtjes van bedrijven die vragen of je je rekeningnummer via een link kunt bevestigen. Die mail lijkt dan van bijvoorbeeld een grote bank afkomstig te zijn, maar als je heel goed op de details let, zie je dat het geen officiele mail is, maar een mail van hackers die toegang willen krijgen tot jouw gegevens. Hacken lijkt steeds makkelijker te gaan, maar toch zijn er manieren om te zorgen dat het niet gebeurt.

Opletten

Het eerste wat je kunt doen om te zorgen dat je niet gehackt wordt, is goed op blijven letten. Krijg je bijvoorbeeld een mail van een bank of dienst die je helemaal niet gebruikt? Denk dan even 3 keer na voor je de mail ook echt opent, want de kans is groot dat deze mail niet echt is. Kijk ook goed naar e-mailadres in kwestie, zitten er geen rare tekens of namen in? Wanneer je twijfelt, check dan ook goed de link die in de mail staat. Staat er abnnamro in plaats van abnamro, dan weet je genoeg.

Wachtwoorden

Hackers werken vaak via e-mail, maar dat is niet altijd het geval. Soms proberen criminelen ook rechtstreeks in bijvoorbeeld je account van de bank of creditcard in te loggen. Dat lukt ze dan heel gemakkelijk door de geheime vraag die je bij je wachtwoord in hebt gesteld. De naam van je hond vinden ze bijvoorbeeld zo bij die schattige foto die je op Facebook hebt gedeeld en ook de kleur van je auto is simpel te vinden op een foto op social media. Zorg dus dat je antwoorden op die vragen iets moeilijker maakt. Verander ook regelmatig je wachtwoorden om de beveiliging scherp te houden.

Bluetooth

Ook bluetooth is een middel voor hackers om toegang te krijgen tot je gegevens. Zet bluetooth daarom alleen aan als je het echt nodig hebt om te voorkomen dat er ingelogd wordt op je apparaten zonder dat je dat door hebt.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.