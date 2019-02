Zó haal je make-upvlekken in een handomdraai uit je kleding

Ben je jezelf nét lekker aan het opmaken, mors je per ongeluk op je gloednieuwe outfit. Geen nood: zó verwijder je deze 7 soorten make-upvlekken gemakkelijk.

Wat in elk geval belangrijk is als je een vlek hebt veroorzaakt, is dat je snel in actie komt. Hoe langer de vlek in je kleding blijft zitten, des te moeilijker het is om ‘m eruit te halen. Let er ook goed op dat je niet over de vlek heen wrijft. Zo trekt het alleen maar nog dieper in de stof.

Advertentie

Poeder

Poeder is vaak het makkelijkst uit je kleding te halen. Blaas het restje poeder dat nog op je kleding ligt weg of klop het kledingstuk uit. Maak voor de rest van de vlek een oplossing van witte azijn en water. Dit veeg je met een (microvezel)doekje zachtjes over je kledingstuk.

Lippenstift

Dit haal je uit je kleding door het in te spuiten met haarlak. Daarna stop je het in de wasmachine. Wanneer je kledingstuk eruit komt, is de vlek zo goed als verdwenen.

Foundation op crèmebasis

Met scheerschuim kun je foundation uit je kleding halen. Spuit het schuim erop, laat het intrekken en stop het in de was.

Foundation op oliebasis

Afwasmiddel lost de olie in je foundation op. Wanneer je je kledingstuk daarna in de was doet, is er weinig meer van de vlek te zien.

Mascara

Dep op mascaravlekken met alcohol of een sopje van zachte zeep. De alcohol absorbeert de vlek langzaam: je zult zien dat de vlek steeds lichter wordt. Herhaal dit net zo lang tot de vlek vrijwel helemaal weg is.

Parfum

Parfumvlekken vragen om een radicale aanpak. Wrijf ze voorzichtig met schone watten en alcohol in. Is de vlek nog altijd niet helemaal weg? Behandel deze dan met ossengalzeep.

Nagellak

Deze vlekken zijn het makkelijkst weg te halen als ze nog nat zijn. Haal overtollige nagellak weg door erop te deppen met een watje. Dep de vlek met een schoon watje en wat nagellakremover. Wrijf niet, want nagellakremover kan de kleur van je kledingstuk lichter maken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock