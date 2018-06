Deze makkelijke en zomerse sport is dé nieuwe hype van dit jaar (en het lijkt op bowlen)

Wie dit jaar mee wil doen met alle trends op sportgebied hoeft zich geen zorgen te maken: je hoeft voor de hipste sport van het moment niet eens een goede conditie te hebben.

Het doet mening mens aan de camping in Frankrijk denken en dat is precies waar het succes ‘m in schuilt. Jeu de boules is hipper en cooler dan ooit tevoren. Dat komt omdat mensen gelijk denken aan, jawel, vakantie.

Het geeft een gevoel van écht samen zijn met de mensen met wie je bent en het is een heerlijke manier van ontspannen. Tegenwoordig opent de ene na de andere jeu de boules-baan en zijn er steeds meer officiële competities waar je aan mee kunt doen. Wat je ook alweer precies moet doen? Om je geheugen wat op te frissen: iemand gooit een klein balletje op een lange baan. Vervolgens moeten twee teams proberen met grotere ballen zo dicht mogelijk bij het kleine balletje te komen.

Volgens de kenners hoef je er niets speciaals voor te kunnen. Je moet het een beetje zien als het nieuwe bowlen: dat gaat ook vooral om de gezelligheid.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock