Dit is de man achter Mick's Rijmwoordenboek (ofwel rijmwoordenboek.nl)

Ieder jaar is hij weer de redder in nood, misschien zonder dat je het doorhebt: Michael Janus van Mick’s Rijmwoordenboek.

Zeg nou zelf, jij maakt toch ook ieder jaar gebruik van Mick’s Rijmwoordenboek (ofwel www.rijmwoordenboek.nl)? Soms weet je gewoon écht even niet meer wat er rijmt op paprika (Afrika) en wc-bril (krokodil). Mick’s Rijmwoordenboek weet dat wél.

Hulppiet

Ooit afgevraagd wie er achter de beste hulppiet van Nederland zit? Dat is dus onderstaande man, Michael Janus.

Is er al een Michael Janusstraat? *micksrijmwoordenboek pic.twitter.com/ZxgcAEJGAp — Liske (@hoimetliske) 1 december 2017

En dit jaar hoef je niet met je handen in het haar te zitten omdat de site plat ligt. “Door het jaar heen heb ik aan 2 servers genoeg. In 2015 bleek ik met 6 servers nog steeds problemen te hebben om de site in de lucht te houden, dus nu draaien er 8”, vertelt Michael aan NOS.

Met de hand

De beroepsrijmer vertelt dat de 25.000 rijmwoorden in het woordenboek door een algoritme op rijm gezet zijn, maar Michael heeft ze wél allemaal handmatig gecontroleerd. “De woorden ‘gevel’ en ‘bevel’ schelen maar één letter, maar rijmen niet. Dat heb ik er handmatig uit moeten halen”, vertelt hij. “Verder heb ik er eigenlijk weinig omkijken naar.”

Kortom: ook dit jaar staat Michael – ofwel Mick – weer voor je klaar als het rijmen niet echt wil lukken, zeg maar. Dat rijmt.

