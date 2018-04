Is dát even schrikken: Gelderse man treft slang aan tussen zijn schoonmaakspullen

Slangen die zich zomaar in je wc of tussen je kleren verstoppen. Het lijkt een ver-van-mijn-bed-show, want dat gebeurt toch alleen in landen als Australië? Nou, niet dus.

Een man uit het Gelderse Duiven kreeg een hartverzakking toen hij een slang van 1,20 meter lang aantrof in zijn voorraadkast, tussen de schoonmaakspullen.

Rattenslang

Het was een bruinrode rattenslang die relatief ongevaarlijk is, zo meldt Omroep Gelderland. Het dier werd door de dierenambulance naar een opvang gebracht. En nadat ze een foto van de slang online hadden gedeeld, meldde het baasje zich al snel. Het bleek een buurman te zijn, die even verderop in de straat woont. En ja, hij was zijn reptiel al kwijt!

Warm weer

Maar waarom ging het beest dan aan de wandel? Slangen worden actiever als het warm is, legt slangenkenner Oswin Geuskens uit aan Omroep Gelderland. En laat het de afgelopen dagen nou broeierig in Nederland geweest zijn. “Het zijn koudbloedige beesten, ze passen zich aan aan het weer. Als het warmer wordt gaan de beesten meer bewegen.”

Gelukkig zijn zowel de man als de slang ongedeerd, en is het dier weer terug bij zijn eigenaar.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Omroep Gelderland. Beeld: Facebook

Libelle’s boswachter Hanne vertelt waar je de enige giftige slang die Nederland kent vindt: