Op deze 11 manieren kun je jouw plastic voetprint verkleinen

Maandag 2 december start de 25e klimaatconferentie van de Verenigde Naties. 2 weken lang wordt er in Madrid druk vergaderd over het klimaat, maar eigenlijk is het iets waar we iedere dag bij stil moeten staan. We produceren namelijk nogal wat plastic met elkaar; geschat wordt dat er een plastic troep in de Stille Oceaan drijft ter grootte van Frankrijk en Spanje samen.

Alle soorten plastic komen terecht in een grote, drijvende vuilnisbelt: de plasticsoep. En daarbij is het voordeel van plastic ook gelijk het grootste probleem: plastic is duurzaam en het duurt honderden jaren voor het is afgebroken. Als we zo doorgaan, zit er anno 2050 meer plastic in de zee dan vis. Maar ja, wát kunnen doen?

Single-use

Zo’n 40 procent van het plastic in de zee is single-use plastic: plastic materiaal dat maar 1 keer gebruikt is. Behoorlijk zonde en tamelijk makkelijk te verminderen. We delen daarom maar al te graag 11 effectieve tips om je gebruik van plastic omlaag te schroeven:

1. Leg op verschillende plekken een linnen/canvas tas neer

In je auto, bij de kapstok, in je handtas. Want dat je beter een tas van huis kunt meenemen voor de boodschappen weten we, maar zeg nu eerlijk: hoe vaak vergeet je die?

2. Gebruik lucifers

Aanstekers worden in grote getallen gevonden in de oceaan. Gebruik daarom liever in plaats daarvan lucifers.

3. Vervang je scheermesjes

Hetzelfde geldt voor de plastic wegwerpscheermesjes. Waarom geen scheermes met houder waarbij je de mesjes zo nu en dan vervangt?

4. Kies kleding zonder glitter

Twijfel je over je outfit voor de feestdagen? Kies liever kleding zonder glitter of lange losse synthetische franjes; die eindigen ook binnen no-time op de drijvende vuilnisbelt.

5. Gebruik een stuk zeep

In plaats van zeep uit een plastic fles.

6. Gebruik een eigen beker of drinkfles, boterhammentrommel en eventueel thermosbeker

Vind je het teveel ruimte innemen? Gebruik dan deze afwasbare (en dus herbruikbare) boterhamzakjes.

7. Probeer eens een menstruatiecup

Voor de menstruerende vrouwen: wist je dat je niet alleen de Stille Oceaan duizenden (!) tampons bespaart, maar jezelf ook heel veel euro’s? Je kunt namelijk tot wel 10 jaar met 1 cup. Maat 1 of 2 hangt af van hoe oud je bent, of je zwanger bent geweest of niet, en of je een smalle of juist een stevige bouw hebt.

8. Koop een houten tandenborstel

Gebruik in plaats van die 157 plastic tandenborstesl die je gemiddeld per jaar gebruikt een bamboe of houten variant.

9. Koop geen fleecedekentje

We weten: een fleecedekentje en de winter passen als 2 trommelstokken bij elkaar. Toch adviseert het RIVM om deze te laten: de opgeruwde synthetische vezels zijn namelijk behoorlijk slecht voor het milieu.

10. Was je kleding in een speciale waszak

Ook adviseert het instituut om tijdens het wassen van kleding de losgelaten vezels (ja, die zijn er) in de wasmachine af te vangen. Nu horen we je denken: hóe dan? Maar dat is helemaal niet zo moeilijk. Door je kleding in deze speciale waszak van Guppyfriend te doen, worden de microfiben automatisch opgevangen.

11. Was met mate

En mocht je het eventjes vergeten zijn: gebruik vloeibaar wasmiddel in plaats van poeder, was op lagere temperaturen en was kleding niet vaker dan noodzakelijk.

De feestdagen komen eraan en ook bij cadeautjes inpakken komt vaak plastic kijken. Zo maak je zelf een no waste-cadeaudoosje:

Bron: RIVM, Bedrock, NOS. Beeld: iStock