Veel besteld de laatste tijd? 5 manieren om karton te hergebruiken

Het was het afgelopen jaar behoorlijk warm. Met een hoop warmterecords en een gemiddelde temperatuur van 11,7 graden Celsius in De Bilt gaat 2020 in de boeken als warmste jaar ooit gemeten.

Slechts een keer eerder was het even warm als in 2020, dat was namelijk in 2014.

Advertentie

Hoger dan gemiddeld

Bijna iedere maand was het warmer dan normaal. De enige maand waarin het even warm was, was mei. Juli was daarentegen koeler dan normaal. De helft van de maanden van 2020 valt zelfs in de top 10 van hoogste gemiddelde temperaturen voor die maand vanaf 1901.