5 goedkope manieren om je huis van een fijn geurtje te voorzien

Gezellige kussens op de bank? Check! Flikkerende kaarsjes op tafel? Check! Een kerstig geurtje in huis? Ch… O, dat moet nog geregeld worden. Gelukkig zijn er een heleboel degelijke en budgetvriendelijke opties om een fijne geur in huis te verzorgen voordat de visite komt buurten.

1. Baking soda

We beginnen met een middeltje dat vervelende geurtjes verdoezelt, zodat je met 1 van de punten hierna een fijne geur kunt creëren. Bij de wortel aanpakken, niet? Goed. Die oude vertrouwde baking soda… Het middeltje dat ons al zo vaak uit de brand heeft geholpen. Ook met nare geurtjes weet deze topper weer om te gaan. Vul een klein potje met baking soda en zet het ergens waar het niet opvalt. En ja, dat was ‘m alweer. En is je tapijt ook aan verfrissing toe? Strooi wat wondersoda, laat het een nachtje inwerken en haal het weer weg met de stofzuiger.

2. Geurstokjes

Die had je kunnen raden. Maar heb je je weleens gerealiseerd hoeveel varianten er te krijgen zijn? Deze doen het werk 7/7 en 24/24. Ideaal als je vaak mensen op de dolle pof langs krijgt. Het enige nadeel? Laat het potje niet omvallen (voor de onhandige vrouwen), dan ben je nog wel even bezig om de vettige boel schoon te krijgen.

3. Geurkaarsen

Toch liever een geurtje creëren wanneer je daar zelf zin in hebt? Een geurkaars it is. Ziet er nog hartstikke gezellig uit ook.

4. Bloemen

Nog meer geur en gezelligheid combineren? Een boeket bloemen met hier en daar een takje lavendel of eucalyptus krijgt 10 punten op gezelligheid en 10 op natuurlijke geur.

5. Etherische oliën

Etherische oliën zorgen op hun beurt voor de combinatie van een fijne geur en bevordering voor ons zenuwstelsel. Er bestaan veel soorten: tegen hoofdpijn, tegen stress, voor ontspanning. Het is maar net in welk mood jij bent. Zorg er wel voor dat je oliën koopt van 100 procent pure ingrediënten en dat je strikt de handleiding volgt. Van sommige oliën mag je bijvoorbeeld niet meer dan een X aantal druppels in de verspreider gooien.

Bron: Flair. Beeld: iStock