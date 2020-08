5 manieren om je verjaardag toch veilig te kunnen vieren in coronatijd

Binnenkort jarig? Door de aangescherpte adviezen van de overheid is het de komende tijd niet meer mogelijk om in huis of in de tuin je verjaardag groot te vieren. Maximaal 6 personen mogen daar taart komen eten. Maar er zijn ook originele manieren om je feestje toch wat groter te vieren.

Heb je een grote familie en/of vriendengroep? Dan kan het moeilijk zijn om te kiezen wie er wel en niet op jouw verjaardag mogen komen dit jaar. Je kunt het ook anders bekijken en op zoek gaan naar een manier om tóch het feestje te vieren met je dierbaren.

Advertentie

Verjaardagsestafette

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om bezoek elkaar te laten aflossen. Je kunt daarvoor net zoals op een festival een tijdsschema maken met wie wanneer welkom is. Op deze manier kun je toch iedereen nog zien, maar heb je niet te veel mensen tegelijkertijd in huis.

Vind je dat toch wel spannend? Zorg dan dat er wat tijd tussen het bezoek zit zodat je tussendoor wat dingen schoon kunt maken. Of verdeel het bezoek zelfs over meerdere dagen. Dan ben je dit jaar gewoon een week jarig, in plaats van maar een dag.

Uit eten

Voel je je toch niet goed bij zoveel mensen in huis? Je kunt er ook voor kiezen om je verjaardag buitenhuis te vieren door bijvoorbeeld een etentje te organiseren in je favoriete restaurant. Personen uit een huishouden kunnen dan plaatsnemen aan één tafel, maar blijven dan op afstand van andere gasten.

Online feestje

Loop je liever helemaal geen risico? Vier je verjaardag dan met een online borrel of quiz. Je kunt dit extra leuk maken door er bijvoorbeeld een thema met dresscode aan te hangen. Ook een leuk idee: stuur iedereen bij de uitnodiging een cocktailrecept waarmee jullie tijdens de borrel dan samen kunnen proosten.

Je kunt het eventueel ook nog groter aanpakken door iedereen een feestpakketje op te sturen met ingrediënten, snacks versiering en de uitnodiging voor de online borrel. Belangrijk: stuur iedereen een duidelijke uitleg (hoe uitgebreider, hoe beter) om te voorkomen dat het iemand niet lukt om in te loggen voor het feestje.

Pakketjes

Organiseer je een feestje voor een van je gezinsleden? Vraag familie en vrienden dan om een cadeautje op te sturen. Ze kunnen er dit jaar helaas niet echt bij zijn, maar zo zal dat dan niet voelen als de pakketjesbezorger met een hele stapel cadeaus aanbelt. Een kaartje sturen kan natuurlijk ook.

Drive-thru

In deze coronatijd zie je ook de drive-thru-verjaardag steeds vaker voorbij komen. Hiervoor nemen mensen plaats voor hun huis of op bijvoorbeeld een grote parkeerplaats en laten iedereen in de auto even langskomen om een cadeautje te brengen en de jarige te feliciteren. Zo voelt de jarige zich toch heel speciaal op de grote dag.

Den Bompa is jarig! 50 jaar alweer! Maar ja, hoe vier je zo’n mijlpaal van je beste vriend in deze rare tijden van Coronacrisis wanneer eigenlijk niets kan en/of mag?!

Nou…Gewoon!

Met ‘n verrassings ‘drive-thru’ verjaardag natuurlijk!

Lijkt me logisch! #DenBompa50Jaar pic.twitter.com/pGrrhQPLYW — 𝒮𝑒𝒷𝒶𝓈𝓉𝒾𝒶𝒶𝓃 𝒵𝑜𝑒𝓉-𝒹𝑒 ℳ𝓊𝓃𝒸𝓀 🥀 (@SeWTFstiaaN) April 17, 2020

BEKIJK OOK: Zó zorg je ervoor dat de verjaardagstaart vers blijft:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock