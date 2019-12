Ladies opgelet: mannen met deze naam doen waarschijnlijk een aanzoek in 2020

Bij de meeste Nederlandse koppels vindt een huwelijksaanzoek plaats tijdens de feestdagen. Ben jij afgelopen kerst wéér niet ten huwelijk gevraagd door je partner? Niet getreurd, als jouw vent deze naam heeft, gaat hij waarschijnlijk het komende jaar wel op 1 knie voor je.

Trouwen in 2020

Het zit zo, de meeste Nederlandse mannen trouwen rond hun 34e. Als jouw partner ongeveer zo oud is, zou het dus zomaar kunnen zijn dat je ten huwelijke wordt gevraagd in 2020.

Om je te helpen hebben we meteen even een lijst opgezocht met populaire jongensnamen. Het Meertens Insituut, dat zich richt op onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur, heeft een lijst opgesteld met populaire namen die in de periode 1980 tot 1986 veel gegeven zijn.