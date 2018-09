Oeps: mannen en vrouwen blijken even slecht te zijn in multitasken

Vrouwen zijn beter in multitasken dan mannen, althans dat dachten we. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er helemaal geen verschil is tussen mannen en vrouwen in het vermogen om te multitasken. Sorry dames!

Jarenlang dachten we dat vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, meer dan één taak of activiteit tegelijk uit konden voeren. Maar nieuw onderzoek van de Universiteit van Bergen heeft aangetoond dat er geen significant verschil is tussen mannen en vrouwen in het vermogen om te multitasken.

Voorbereiden

Aan dit onderzoek deden 66 vrouwen en 82 mannen mee in de leeftijd 18 tot 60 jaar. Zij bevonden zich in een virtuele 3D-ruimte, bestaande uit drie kamers: een keuken, een opslagruimte en een hoofdruimte met tafels en een projectiescherm. Elke deelnemer moest een kamer voorbereiden op een vergadering door stoelen, potloden en drankjes op de juiste locatie te plaatsen. Tegelijkertijd werden ze afgeleid door middel van een telefoongesprek, waarin ze verdere instructies kregen die ze moesten onthouden voor de toekomst.

Nauwkeurigheid

De onderzoekers hebben de prestaties van zowel mannen als vrouwen bekeken en met elkaar vergeleken. Er werd gelet op de algehele nauwkeurigheid van taakafronding, de totale tijd die werd afgelegd, de totale afgelegde afstand in de virtuele omgeving en het onthouden van elke taak die ze moesten uitvoeren. Daarnaast hebben ze de deelnemers ook gevraagd of ze nog wisten wat de opdracht was die ze via het telefoongesprek te horen kregen.

Geen verschil

Wat bleek? Er was zo goed als geen verschil te vinden tussen mannen en vrouwen op het gebied van multitasken. De wetenschappers sluiten niet uit dat er totaal geen verschillen tussen de geslachten zijn, maar als ze wel degelijk bestaan, dan zijn ze waarschijnlijk héél klein. Hoewel er behoefte is aan verdere studies, willen onderzoekers wel concluderen dat het bewijs voor het stereotype dat vrouwen betere multitaskers zijn dan mannen tot nu toe wel erg zwak is. Hebben wij even pech.

Wil je toch graag bewijzen dat je goed bent in multitasken? Dan heeft Mark Tuitert wel een leuke opdracht voor je: tandenpoetsen en sporten tegelijk:



Bron: The Independent. Beeld: iStock