Mannen zorgen voor 7 uur extra werk per week in het huishouden

Rondslingerende sokken en lege glazen gewoon lekker op tafel laten staan: mannen zorgen voor meer werk in het huishouden.

Nu is onderzocht dat het gaat om maar liefst 7 uur extra werk per week.

Druk

Onderzoekers aan de Amerikaanse Universiteit van Michigan hebben dit feitje bewezen. Zij onderzochten data die is verzameld tussen 1968 en 2005. Er werd gekeken naar hoeveel tijd er werd besteed aan koken, schoonmaken en kleine klusjes in het huis. Jonge, vrijgezelle vrouwen doen het minste werk in het huishouden: zo’n 12 uur per week.

Bedankt, schat

Komt er een man in huis wonen, dan besteden vrouwen bijna het dubbele aantal uren aan het huishouden. Stellen met 3 kinderen hebben het het zwaarst: zij zijn het meeste aantal uren kwijt per week aan het huis spik en span houden. Het kost moeders van 3 zo ongeveer 28 uur per week.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock