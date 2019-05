Tijdens deze marathon krijg je wijn en kaas geserveerd

We kunnen wel tien dingen verzinnen die ons leuker lijken dan een marathon lopen. Wijn drinken en kaas eten, bijvoorbeeld. De Fransen snappen dat.

Die verzonnen daarom een marathon waarbij je tussen het rennen door een glas wijn en een stuk kaas krijgt voorgeschoteld.

Rennen en proeven

Voor de Marathon du Medoc krijg je maar liefst 6,5 uur de tijd. Dat is goed nieuws voor de ongetrainde lopers, maar ook voor de ervaren fanatiekelingen. Dat betekent namelijk dat je tijdens de route uitgebreid de tijd kunt nemen om bij de kraampjes langs de wijn wijn te proeven en kaas te eten. Is weer eens wat anders dan een banaan en een flesje water.

IJsjes, druiven en oesters

Het is bij deze marathon al een prestatie als je de finish haalt. We kunnen ons namelijk voorstellen dat het onderweg veel te gezellig is. Naast de wijn en kaas is er namelijk ook livemuziek. En ijsjes, druiven en oesters voor de mensen die niet van kaas houden (ze bestaan).

Gewicht in wijn

Toch is het wel de moeite waard om een beetje je best te doen. De eerste loper die de finish haalt, wint namelijk zijn of haar gewicht in wijn. De eerste drie lopers van iedere groep krijgen ook nog eens een kistje vol lekkere wijnen. En ben je gewoon echt niet zo sportief? Dan kun je je nog uitleven op een outfit en de prijs voor Best Geklede Marathonloper in de wacht slepen. We krijgen zowaar zin om mee te doen.

Jij ook? Je kunt je hier inschrijven.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock