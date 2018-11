Margriet viert 80ste verjaardag en brengt daarbij een ode aan álle vrouwen

Hoera! Het tijdschrift ‘Margriet’ is 80 jaar geworden. Dat viert het blad met de foto-expositie ‘Gewoon stoer’ van Sacha de Boer. Om te laten zien dat het een magazine is voor gewone, bijzondere, maar vooral ook stoere vrouwen.

Fotografe Sacha de Boer legde 80 stoere vrouwen vast voor deze expositie in het Amsterdam Museum. Daarnaast is het jubileumnummer samengesteld door een speciale junior-redactie van negen meiden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Dromen

De expositie is een ode aan vrouwen die kleine óf grote dromen waarmaken. Onder de geportretteerden bevinden zich bekende vrouwen als Natasja Froger, Lucia Rijker en Angela Groothuizen, maar ook minder bekende vrouwen. “Alle dames staan symbool voor de grote innerlijke kracht van Nederlandse vrouwen”, zegt hoofdredacteur Leontine van den Bos.

Junior-redactie

De speciaal aangestelde junior-redactie heeft in het jubileumnummer gekozen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden. Daarom lees je in het jubileumnummer van Margriet alles over bodyshaming, gezond eten, burn-outs onder jongeren, opvoeding en socialmedia-trends.

Nu te bezoeken

De expositie ‘Gewoon stoer’ is van 2 november tot en met 10 maart 2019 te zien in het Amsterdam Museum. De jubileumeditie van Margriet ligt vanaf 1 november in de winkel. In dit blad vind je óók de 80 portretten die op de expositie te zien zijn.

Wij feliciteren Margriet van harte met hun bijzondere jubileum!

Foto’s: Alyssa van Heyst