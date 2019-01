Dít is volgens Marie Kondo de meest gemaakte opruimfout

Opruimgoeroe Marie Kondo weet als geen ander dat een opgeruimd huis staat voor een opgeruimde geest. Eén van haar belangrijkste lessen is: ieder ding in huis heeft ‘een thuis’ nodig. Met andere woorden: rondzwevende spullen zonder duidelijke bestemming ben je liever kwijt dan rijk.

Wanneer het aankomt op je kledingkast is die wijsheid volgens Marie nóg belangrijker. Ze ziet namelijk vaak gebeuren dat mensen hun kleding ‘een thuis’ toewijzen dat helemaal niet functioneel is of aansluit op je behoeftes.

Advertentie

Ruimte

Als je bijvoorbeeld een stapel truien hebt die gelijkenissen vertoont met de toren van Pisa, is het probleem misschien niet eens de kwantiteit, maar de plek. “Door je spullen een thuis toe te wijzen, kun je ze daar aan het eind van de dag weer herbergen en de ruimte netjes houden. Maar vraag jezelf ook af of die plek ruim genoeg is of dat het item een nieuw thuis nodig heeft”, tipt Marie.

Nieuw opbergsysteem

Ze raadt aan om daarom de (mentale) plattegrond van je kledingkast omver te gooien. Verander de indeling van je lades, kijk of je hangende kleding niet beter kan opvouwen of andersom, gebruik dozen om kleding te sorteren op categorie en overweeg of je misschien een geheel nieuw opbergsysteem nodig hebt. Door dat te doen, voorkom je dat je kledingkast uit z’n voegen barst. En misschien dat de befaamde ‘stoel’, die vooral dienst doet als kapstok voor kleding waarvoor je even geen plek hebt, dan ook weer eens echt als stoel gebruikt kan worden.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Een schoon en opgeruimd huis? Inventum Steelstofzuiger helpt ’n handje. Een lichte en handzame snoerloze stofzuiger met een HEPA 13 filter, dat zorgt voor minimale stofheruitstoot en een schone lucht.

Inventum Steelstofzuiger en kruimeldief in één van € 149,99 voor € 104,90 Bestel nu

Bron: Pure wow. Beeld: iStock