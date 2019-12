Zó zorg je ervoor dat je je spullen in no time op Marktplaats verkoopt

Die ene stoel, dat ooit zo leuke bijzettafeltje en die spelletjes die je eigenlijk niet meer speelt: hup, binnen een minuutje staan ze op Marktplaats. Maar hoe maak je een advertentie waar de kopers op afstormen?

Daar heeft pr-manager van Marktplaats Jan Willem te Gussinklo een paar tips voor.

Advertentie

Verplaats je in de koper

“Let allereerst op dat je zoekgedrag heel anders is dan je plaatsingsgedrag”, begint hij. “Daarmee bedoel ik dat als je een bed verkoopt, je het bed zo mooi of leuk mogelijk beschrijft. Je zet er van alles bij om je bed zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Maar stel jij zou datzelfde bed gaan zoeken, dan zoek je op heel andere dingen. Dan vul je termen in als ‘twijfelaar, 1.40 bij 2.10’ en niet ‘mooi bed voor een kersvers koppel’. Het helpt om je als verkoper in de koper te verplaatsen.”

Dat klinkt heel logisch, maar blijkt in de praktijk nog niet zo logisch. “Daarom helpen we verkopers achter de schermen nu met ‘gerelateerde zoekopdrachten’, zodat ze beter weten wat ze neer moeten zetten.”