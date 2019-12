Dít is het beste moment om je spullen via Marktplaats te verkopen

Het is 1 van de populairste websites van ons land: Marktplaats. Maar als je eens flink de bezem door de zolder heen wilt halen of van een aantal spullen af moet omdat je gaat verhuizen, wat is dan eigenlijk het beste moment om te verkopen?

Om dat mysterie te ontrafelen, spraken we met de pr-manager van Marktplaats, Jan Willem te Gussinklo.

Maar eerst even klein stukje geschiedenis: Marktplaats bestaat inmiddels alweer 20 jaar. “In die tijd had je natuurlijk alleen maar ‘vast’ internet, en dus zaten mensen vooral in de avonduren na hun werk op Marktplaats”, begint Te Gussinklo.

Irritant computerscherm

“Daar komt trouwens ook de kleur van Marktplaats vandaan. De computer – toen nog zo’n enorm bakbeest – stond in de jaren 90 vaak in de huiskamer. Als iemand anders dan televisie aan het kijken was, was het maar wát irritant als er van het computerscherm een felle kleur afkwam. Toen is besloten om de terra-kleur in te voeren, die je nog altijd terugvindt op onze website. Die kleur komt trouwens van een schilderij van Van Gogh. Het is de Skyradio onder de kleuren eigenlijk”, grapt Te Gussinklo.

Mobiele gebruikers

“Toen Marktplaats enkel nog een website was, zag je dat gebruikers dus vooral buiten kantooruren spullen verhandelden. Nu is dat wel anders. Je ziet dat 80 procent van de gebruikers Marktplaats op zijn of haar mobiel gebruikt, via de app. En daardoor wordt het platform de hele dag door gebruikt. Mensen ‘marktplaatsen’ tegenwoordig ook vrolijk door op vakantie.” Te Gussinklo vertelt lachend: “In onze statistieken kunnen we aan de IP-adressen heel mooi de populairste vakantielanden onder Nederlanders achterhalen.”

De beste dag

Maar wat nou het allerbeste moment om te verkopen is? “Dat is toch wel de zondag”, antwoordt hij. “Dat is de dag waarop je de meeste kopers hebt. Maar daar moet ik wel een kleine kanttekening bij plaatsen: op zondag wordt er heel veel gezocht, maar is het aanbod ook groter. Veel mensen zijn in het weekend natuurlijk aan het opruimen. Aan de andere kant hebben mensen zondags ook meer tijd om te zoeken. Dus ook al sta je op pagina 2 of zelfs pagina 12, dat zegt niet dat je niet gevonden wordt.”

Kou en regen

“Andere goede momenten zijn spitstijd, tijdens de lunch, het avondeten en ’s avonds. En als het koud is en regent”, vervolgt Te Gussinklo. “Op een mooie zomerdag zitten mensen nu eenmaal minder op hun smartphone. En denk ook na over de periode waarin je bepaalde spullen wilt verkopen. De kans dat je een paar schaatsen in de zomer verkoopt, is kleiner dan in de koude maanden. Mensen ruimen hun huis op wanneer ze willen, maar het kan zijn dat je spullen aanbiedt waar op dat moment helemaal geen vraag naar is.”

