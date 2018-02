Marktplaats komt met een handige nieuwe functie

Wanneer je via Marktplaats bij iemand iets ophaalt, weet je zeker dat je het product krijgt, maar wanneer je er voor kiest om iets te laten verzenden, blijft dat toch een beetje spannend.

Je maakt geld over en dan wordt het product pas verzonden. Logisch, want de verkoper moet ook zeker weten dat hij zijn geld krijgt, maar voor jou als koper was er weinig zekerheid. Daar hebben ze bij Marktplaats iets op gevonden.

Eerlijk oversteken

Met de ‘Gelijk Oversteken Service’ krijgt de verkoper pas zijn geld als jij aangeeft dat je het pakketje ontvangen hebt. Ook krijgt de verkoper direct een melding wanneer jij betaald hebt en kan het verzenden van een pakketje dus sneller gaan. De Track & Trace-code dient vervolgens als bewijs voor de verzending en vervolgens wordt de verkoper uitbetaald als de ontvanger het ook echt in huis heeft of automatisch na 7 dagen.

Bron: Marktplaats. Beeld: iStock.