Libelle Probeert Uit: de Marley Spoon Paasbox

Het paasweekeinde nadert met rasse schreden. Misschien heb je al lang bedacht wat je je gezin voor wilt zetten met de paasbrunch, misschien kun je ook nog wel wat inspiratie gebruiken. Dat komt dan goed uit, want bij Libelle testten we de Marley Spoon Paasbox voor je.

Zoals je in de video kunt zien, hebben we flink gebunkerd van de Marley Spoon Paasbox. Het smaakte dan ook allemaal heel goed!

Geen broodhaantje

Lekkere recepten, verse ingrediënten en stap-voor-stapbereiding op een kaartje. De maaltijdboxen van Marley Spoon zijn vers en gezond – en hebben voor elke kok wat wils. Voor Pasen zijn twee brunchgerechten geselecteerd: pancakes met bacon en bosbessencompote en huevos rancheros. Hue-wattes? Dat zijn stevige eieren (rancheros zijn cowboys in het Spaans) met een salsa en bonenpuree. Inderdaad, weer eens wat anders dan een gepocheerd eitje met zalm en een broodhaantje!

Iedereen kan koken



De gerechten worden, ondanks de naam, niet in een box geleverd, maar in twee grote zakken van stevig papier. In elke zak zijn de ingrediënten van één gerecht verzameld. Ook zit er een receptenkaart in, waarop precies te lezen is wat je wanneer moet doen. Een eerste blik leert: dit kan iedereen koken, als je je hoofd er een beetje bij houdt.

Slimme smoothies



Het koken van de gerechtjes is heel goed te doen. Het beslag voor de pannenkoeken heb ik eerst gemaakt, zodat dat nog even kon staan. De compote was echt een stuk makkelijker dan ik had verwacht: je hoefde niet veel meer te doen dan het fruit op te warmen met een beetje citroensap en ahornsiroop. Een goeie om te onthouden als ik nog een keer fancy pannenkoeken wil eten. Ook slim: van de overgebleven karnemelk kun je smoothies maken met sinaasappelsap. Heb je direct een keer iets anders te drinken dan het standaard glaasje jus.

Goeie combinatie



De huevos rancheros waren al net zo makkelijk en smaakvol. De puree van zwarte bonen kon gewoon lekker pruttelen en was klaar met af en toe prakken. De combinatie tortilla met ei ben ik vaker tegengekomen, maar had ik zelf nog niet eerder geprobeerd. De salsa was makkelijk te maken, die heb ik misschien íets te fijn gepureerd, maar ook hier geldt: goed om te onthouden, want makkelijk en lekker.

Plus en min

Eindoordeel? De Paasbox is een superlekker en makkelijk alternatief voor je klassieke paasontbijt/-brunch. Met zijn vieren hadden we genoeg aan deze twee gerechten (al hadden we er voor de lekker natuurlijk wel een stukje stol bij). Het enige nadeel dat ik kan bedenken is dat er wel héél veel eieren in zitten bij elkaar. Daar moet je net van houden 😉

Ik kreeg de twee gerechten opgestuurd om uit te proberen.

