Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Dit keer vertelt Ankie (53) hoe de harmonieuze scheiding van haar zoon tóch voor problemen zorgt.

Ankie: “Ruim 2 jaar geleden is mijn zoon gescheiden. Zijn dochter was toen 5 jaar oud. Ik heb nooit goed begrepen waarom ze uit elkaar zijn gegaan. Er was geen ander in het spel en ik vind ‘We passen niet bij elkaar’ een beetje zwak als argument voor zo’n grote stap. Maar daar heb je je als ouder niet mee te bemoeien, dat begrijp ik ook wel. Mijn zoon heeft vlakbij een appartement gevonden. Dat hadden ze zo afgesproken. Ze zouden goede vrienden blijven en zo zou hun dochter – als ze ouder was – zelfstandig naar papa of mama kunnen gaan. Dat van die vriendschap werkte wonderwel. Ze hebben bij de scheiding nergens ruzie over gekregen: zelfs niet over de alimentatie.

Kleindochter

Je zou denken dat het voor een kind de meest ideale situatie is die na een scheiding mogelijk is. Mama en papa wonen weliswaar niet meer in hetzelfde huis, maar het is altijd gezellig als je ze ziet. Gek genoeg is dat nou juist wat voor problemen zorgt. Want mijn kleindochter begrijpt het niet. Bij haar in de klas zitten meer kinderen met gescheiden ouders, en daarmee wisselt ze ervaringen uit. Dus hoort ze over ruzies bij die kinderen thuis. Maar bij haar is niets aan de hand. Met Kerstmis eten ze altijd een dag met z’n drieën.

Uitleggen

Als mijn schoondochter en kleindochter in de zomer naar een camping gaan, komt mijn zoon een week langs. Maar hij gaat ook weer weg, en dan volgt het drama. Want mijn kleindochter klemt zich dan aan hem vast en roept wanhopig: ‘Jullie hebben toch geen ruzie, waarom blijf je dan niet?’ En hetzelfde gebeurt na zo’n gezellig kerstdiner. Hoe kun je een kind van inmiddels 7 dan ook uitleggen dat je ‘niet bij elkaar past’? Dat je alleen ‘vrienden’ wilt zijn? De laatste tijd gaat het gelukkig beter met die afscheidsdrama’s, maar eerlijk gezegd: het breekt mijn hart als ik erover hoor.”

