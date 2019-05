Kijkers 'Max vakantieman' missen dít vertrouwde onderdeel

Maandagavond werd de eerste aflevering van het nieuwe programma Max vakantieman uitgezonden. Maar liefst 1,4 miljoen mensen keken naar Sybrand Niessen. Toch blijkt op Twitter dat de kijkers een belangrijk onderdeel in het progamma missen.

Presentator Sybrand treedt met dit programma in de voetsporen van voorganger Frits Bom. Ook hij stond langere tijd bekend als dé Vakantieman van Nederland.

Max vakantieman

In het programma worden reizigers te hulp geschoten die in de problemen zijn gekomen. Er worden oplossingen aangereikt en tips gegeven voor een zorgeloze reis. Verschillende verslaggevers gaan op pad voor het maken van reistesten en álle bekende Nederlandse plekken worden ook onder de loep gelegd.

Groeten van Max

De landkaart keert in Max vakantieman ook terug op televisie. In deze rubriek wordt de topografische kennis van de Nederlander getest. Het programma Max vakantieman klinkt als een nieuw format, maar in feite is het gewoon het welbekende programma Groeten van Max in een nieuw jasje. De enige verandering blijkt de toevoeging van de landkaart, zo merken oplettende kijkers op.

Hotelkamers controleren

Op Twitter wordt er volop gepraat over het nieuwe programma en de meningen zijn wisselend. Vooral omdat er een belangrijk onderdeel gemist wordt, namelijk de ‘mystery guest’ die in Groeten van Max hotels controleerde.

Waar is de Mysteryguest gebleven die de hotels controleerde? Het leukste item van het hele programma!! #maxvakantieman Stom dat het vervangen is door een totaal retro item met dommige Nederlanders 😢 — Suzanne (@Hairytortiecat) 27 mei 2019

Neeeeeee!! Waarom is die hotelcheck niet meer? #zouhethierstoffigzijn #maxvakantieman — Edwin Noorlander (@noorlanderedwin) 27 mei 2019

@MAXvakantieman Jammer dat #groetenvanmax is vervangen door #maxvakantieman en uitgerekend het leukste onderdeel, de accomodatietest, is geschrapt. Onbegrijpelijk dat een twaalf jaar lang lopend programma opeens Frits Bom gaat imiteren. — BrulBertus (@brulbertus) 27 mei 2019

Gelukkig geen aangekoekte toiletpotten en harige afvoerputjes meer!! 😊 #MAXvakantieman — Lou (@kytesurfer) 28 mei 2019

Bron: Omroep MAX, Televizier. Beeld: ANP Foto, Twitter