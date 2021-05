Máxima wordt 50 jaar: hoe goed ken jij onze koningin?

Meghan Markle brengt op 8 juni haar eerste kinderboek uit. Het boek The Bench is geïnspireerd op prins Harry en hun zoon Archie. De aankondiging komt op een opmerkelijk moment in de week dat schoonzus Kate ook een boek uitbrengt.

Het boek van Meghan gaat over de speciale band tussen een vader en zoon, gezien door de ogen van een moeder. Dat verhaal is geïnspireerd op Meghan’s eigen familie. Het boek “helpt ons herinneren dat liefde in moderne families verschillende vormen aan kan nemen.” Meghan zal ook het audioboek zelf inspreken.

Advertentie

Meghan Markle kinderboek

“The Bench is begonnen als een gedicht dat ik schreef voor mijn echtgenoot op Vaderdag, een maand nadat Archie is geboren”, legt Meghan uit in het persbericht. “Dat gedicht is dit verhaal geworden.”

Boek Kate Middleton

Met alle familieperikelen in het achterhoofd is het opmerkelijk dat Meghan Markle de verschijning van haar boek bekendmaakt in de week dat er ook een boek verschijnt waar Kate Middleton aan mee heeft gewerkt.

Op 7 mei verschijnt er een fotoboek over de impact van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk dat Kate heeft samengesteld. De hertogin van Cambridge maakte het boek Hold Still: A Portrait Of Our Nation. In 2020, samen met de National Portrait Gallery in Londen. De opbrengst van het fotoboek wordt verdeeld tussen verschillende Britse projecten die zich inzetten voor mentale gezondheid en kunst, en The National Portrait Gallery.

Meghan says about her book: “The Bench started as a poem I wrote for my husband on Father’s Day, the month after Archie was born…My hope is that The Bench resonates with every family, no matter the makeup, as much as it does with mine.” — Victoria Murphy (@byQueenVic) May 4, 2021

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Harpersbazaar.com. Beeld: Brunopress