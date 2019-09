Koningin Máxima straalt op Prinsjesdag in robijnrode jurk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrokken dinsdagmiddag met de Glazen Koets vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal op het Binnenhof, waar de koning de troonrede traditiegetrouw voordraagt.

Máxima draagt een japon van wollen crêpe met daarbij een cape. De japon is ontworpen door Jan Taminiau. Op haar hoofd draagt ze een bijpassende robijnrode hoed, een velour pillbox. Ook draagt de koningin het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw. Máxima kiest er regelmatig voor een ontwerp van Jan Taminiau te dragen. Ook in 2013 en 2015 droeg ze met Prinsjesdag een ontwerp van zijn hand.

Glazen Koets

Vanaf Prinsjesdag 2016 is de Glazen Koets in gebruik, ter vervanging van de Gouden Koets. De Gouden Koets wordt momenteel gerestaureerd. Naar schatting kan de Gouden Koets in 2020 of 2021 weer in gebruik worden genomen.

De prachtige jurk van Máxima:

