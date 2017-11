Bij déze McDonald's kun je op 11 november een gratis burger halen

Lekker, zo’n burger van de Mac! Af en toe kun je daar zo’n zin in hebben. Ben je ook zo’n fan van deze fastfoodketen? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Aanstaande zaterdag, 11 november, kun je bij de McDonald’s in Hoorn GRATIS een hamburger krijgen! Of een ijsje, als dat meer je ding is. Enige ‘nadeel’: je moet er wel wat voor doen. En aangezien het die dag Sint Maarten is, voel je ‘m misschien al wel aankomen…

Even oefenen

Tussen 16.00u en 22.00u ben je dus welkom in Hoorn! Misschien alvast even oefenen: Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten…

Bron en beeld: Facebook McDonald’s Hoorn