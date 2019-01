Meedoen aan 'Expeditie Robinson'? Grijp dan nú je kans

Denk jij ook altijd tijdens het kijken van Expeditie Robinson ‘daar móet ik ooit aan meedoen’? Geef je dan snel op, want er komt een speciaal seizoen met alleen maar onbekende Nederlanders aan.

Inschrijving geopend

Denk jij dat die pittige proeven jou heel goed af zouden gaan? Dat geen eetproef of balansproef jou te gek is? Vul dan als de wiedeweerga het formulier in om je op te geven voor een gloednieuw seizoen. Wie weet mag je jezelf dan binnenkort bewijzen.

Videoland

Er is wel een kleine ‘maar’: het nieuwe seizoen wordt alleen uitgezonden op Videoland. Word jij dus uiteindelijk uitgekozen voor de strijd om de nieuwe Boer Jan te worden, dan moeten vrienden en familie wel wat extra centen neerleggen voor de streamingdienst van RTL. Wie het nieuwe seizoen gaat presenteren is nog niet bekend. Spannend!

