Zó trek je meer libellen naar je tuin (die eten namelijk muggen!)

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en hun zoon Nathan (7) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze voor Libelle wat haar bezighoudt. Deze week schrijft ze over het verlangen om eindelijk weer naar de kapper te gaan.

Op Facebook had een mannelijke kennis zich afgevraagd waarom mensen (hij bedoelde: vrouwen) zo zeurden over de kappers die dicht waren. Alsof het zo’n ramp was dat hun haar een paar centimeter langer was dan normaal. Alsof er geen ergere dingen waren om je druk over te maken. Hoewel ik me normaal gesproken meteen schuldig v