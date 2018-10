Op deze simpele manier krijg je tóch meer rente over je spaargeld

Veel mensen gebruiken een creditcard vooral voor het huren van een auto of als betaalmiddel op vakantie, maar wat veel gebruikers niet weten is dat je ook geld kunt sparen met je creditcard. En dat zou je nu zelfs meer opleveren dan een spaarrekening.

Op dit moment hoef je je geld niet op je spaarrekening te zetten om slapend rijk te worden. De rente is zo laag dat je het bijna niet eens merkt wanneer het bedrag uitgekeerd wordt. Daarom zijn er nu mensen die hun spaargeld op hun creditcard zetten, want op deze rekeningen is de rente momenteel hoger.

Rente

RTLNieuws schrijft in een artikel op de website dat je door geld op je creditcard te storten niet alleen tijdelijk je limiet kunt verhogen, maar ook rente krijgt over het bedrag dat op je creditcard staat. Zo geeft creditcardbedrijf ICS 0,15 procent rente op jaarbasis als er minimaal 500 euro op je creditcard staat. Tegenover de 0,03 procent spaarrente die veel banken geven, is dat een stuk meer. Dit geldt voor de creditcards van onder andere Visa, ABN Amro, ANWB en Bijenkorf. Bij de creditcards van de SNS Bank, ASN Bank, ING en Rabobank ontvang je geen rente over dit bedrag.

Hoog bedrag

Toch werkt deze nieuwe manier van sparen niet voor iedereen. Omdat een creditcard ook geld kost, moet je een hoog bedrag op de creditcard zetten om er ook echt geld aan te verdienen. Zo kost een creditcard van ABN Amro 22,42 euro per jaar en om dat terug te verdienen moet je volgens RTL minimaal 15.000 euro op de creditcard zetten. Ook brengt het volgens het Nibud de nodige risico’s met zich mee waar je je in moet verdiepen voor je een creditcard aanvraagt.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.