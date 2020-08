Alwéér een spin? Dit is waarom je nu meer spinnen spot

Ben je bang voor spinnen? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je, want de kans is groot dat je meer van de kriebelige beestjes in en rondom huis zult aantreffen de komende periode. Vanaf september worden er namelijk veel meer van de diertjes gespot en dat is niet zomaar.

September wordt ook wel de ‘spinnenmaand’ genoemd. Brrr.

Overal spinnen

Heb je net het hele huis schoongemaakt, zie je ineens alweer een spin in de hoek van de kamer zitten. Valt het jou ook op dat je plots veel meer spinnen ziet dan de voorgaande maanden? Dat komt omdat er in september heel veel spinnen volwassen worden, verklaart entomoloog Peter van Helsdingen van het EIS Kenniscentrum Insecten aan Nu.nl.