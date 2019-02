Libelle Legt Uit: dit is waarom sommige mensen meer van honden dan van mensen houden

We hebben ons huisdier vaak erg hoog zitten. Zelfs zo hoog, dat sommige mensen soms meer van honden houden dan van andere mensen. Hoe komt dat?



Verschillende onderzoekers hebben zich hierover gebogen.

Advertentie

Empathie

Bij een onderzoek kregen mensen de keus: of ze konden een mensenleven redden, of dat van hun hond. Meer dan een derde van de ondervraagden zou in dat geval voor hun hond gaan en het mens aan zijn lot overlaten. Bij een recent onderzoek van Northeastern University moesten 256 studenten neppe krantenberichten lezen. Hierin stond dat er een slachtoffer aangevallen was, en hierdoor bewusteloos was en meerdere verwondingen opliep, waaronder een gebroken been. Het enige verschil tussen de artikelen was het slachtoffer: dat kon een 30-jarige man, een baby, een 6-jarige hond of een puppy zijn. De empathie van de deelnemers werd tijdens het lezen gemeten, en daaruit bleek dat mensen meer van streek waren bij de baby, puppy of bij de 6-jaar oude hond.

Hulpeloos

Waarom vonden de deelnemers de 30-jarige man minder zielig? Volgens de onderzoekers zouden mensen hetzelfde gevoel krijgen van honden als van kinderen. Dit bleek ook in een eerder onderzoek, waarin moeders onder een MRI-scan foto’s te zien kregen van hun eigen kinderen, andere kinderen, hun hond en een andere hond. De hersenen van deze moeders reageerden bij zowel de kinderen als de honden op precies dezelfde manier. Conclusie? We voelen meer empathie voor iemand als diegene hulpeloos en/of schattig is, zoals een kindje of een hond.

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock