We zijn om: meerderheid van Nederland is vóór vuurwerkverbod

We praten al jaren over een vuurwerkverbod in ons land, maar nu lijken we allemaal om te zijn. Het moet anders.

De meerderheid van Nederland is vóór een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een representatieve peiling van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws.

Ruim 61 procent is voor het verbod en vindt dat vuurwerk niet meer zomaar afgestoken mag worden. Het gaat dan om persoonlijk vuurwerk dat wordt afgestoken door particulieren. Nog ongeveer 20 procent is tegen het vuurwerkverbod.

We zijn de afgelopen weken wel van mening veranderd, blijkt uit de cijfers. 20% van de ondervraagden is na de afgelopen jaarwisseling van mening veranderd en is nu vóór een verbod. En bijna de helft van de mensen denkt ook dat dit de komende jaren echt gaat gebeuren in ons land: zij denken dat de wet er binnenkort wel komt. En of dat onze jaarwisseling dan ‘gaat verpesten?’. Nee, daar is de meerderheid ook niet bang voor. Vuurwerk mag dan bijvoorbeeld nog op 1 centrale plek in een stad of dorp worden afgestoken door professionals.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock