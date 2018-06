Wanneer je al jaren een relatie hebt, weet je dat je partner thuis is als je uit je werk komt en wéét je dat je van elkaar houdt. Maar ook dan is het juist heel belangrijk om de tijd voor elkaar te blijven nemen.

Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat 41% van de Nederlandse stellen te weinig tijd aan elkaar besteedt. We gaan vaak zo op in onze dagelijkse beslommeringen dat we weleens vergeten wat écht belangrijk is: focus op elkaar, aandacht voor elkaar en daar echt de tijd voor nemen. Voor dit unieke experiment werden vier stellen gevraagd om iets te doen wat ooit heel spannend was, maar er nu meestal bij inschiet… En dat levert mooie inzichten op, zelfs bij het koppel dat al 30 jaar samen is.

De resultaten van De Grote Aandacht Enquête zijn te vinden in Libelle 27 (vanaf 21 juni in de winkel of bestel online).

Benieuwd naar de ervaringen van de stellen? Na het experiment hebben ze allemaal nog een korte video opgenomen waarin ze vertellen wat ze er in korte tijd nou echt van hebben geleerd. Bekijk deze persoonlijke verhalen hier.