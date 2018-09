De 5 meest gemaakte fouten die baasjes maken bij het opvoeden van een puppy

Een puppy mee naar huis mogen nemen is natuurlijk het leukste wat er is. Je mag de hele dag met de kleine viervoeter spelen, maar let wel goed op dat je de volgende fouten niet maakt. De beginperiode is namelijk de belangrijkste tijd om je hond te trainen.

Naast dat het hebben van hond hartstikke gezellig is, is uit onderzoek onlangs gebleken dat je door jouw trouwe viervoeter ook langer zult leven. Hoogste tijd dus om een pup in huis te nemen. Mocht het zover zijn, dan is het natuurlijk verleidelijk om de hele dag met die kleine viervoeter te spelen, hem lekker op de bank te laten liggen en ‘m veel snoepjes te geven. Je kunt ook gewoon niet boos worden op die schattige, onschuldige puppy-ogen. Maar laat je niet kennen, want als een hond nog pup is moeten ze juist leren wat wel en vooral ook niet mag.

Dit zijn volgens hondengedragstherapeut Colleen Demling de vijf meest gemaakte fouten die baasjes maken bij het opvoeden van een pup:

1. Teveel vrijheid geven

Nieuwe ouders willen dat hun puppy rondrent, vrij is en plezier heeft. “Maar al die vrijheid betekent ook dat-ie op de vloer gaat plassen, op een elektriciteitssnoer zal gaan knauwen en sokken gaat stelen”, legt Colleen uit. Op het begin is dat misschien nog niet zo erg. Maar als de pup dit één keer doet en niet gestraft wordt, gaat-ie dit alleen maar vaker doen. Het afleren is vaak nog veel moeilijker. “Puppy’s hebben structuur nodig.”

2. Niet aan de toekomst denken

Deze fout is eigenlijk een verlengde van de fout hierboven. “Als een nieuwe pup voor het eerst thuiskomt, is alles wat de viervoeter doet schattig. Springt-ie tegen je aan? Schattig! Blaft de pup als je z’n eten klaarmaakt? Schattig! Mag de hond op de bank liggen? Natuurlijk!”, vertelt Colleen. “Maar naarmate de pup volwassen wordt, zijn deze gewoonten niet zo schattig meer.” Daarom zegt ze dat baasjes binnen een jaar moeten beslissen wat de regels zijn. Deze regels moeten ze ook zo snel mogelijk toepassen. Als de hond als-ie volwassen is niet meer op de bank mag, dan mag hij dat op het begin óók niet. Door deze huisregels zo vroeg mogelijk in te stellen en vast te houden, zal jij maar ook de hond veel minder stress ervaren.

3. Te snel socialiseren

Als je een pup neemt, moet je zo snel mogelijk zien te voorkomen dat de hond agressief wordt. Dit kun je doen door de pup vanaf de eerste dag al bepaalde dingen mee te laten maken. Maar pas hier ook mee op. Je kunt de hond hierdoor ook bang maken. Je hebt na één dag namelijk geen idee hoe jouw hond is. Misschien heb je een verlegen hond en wil hij niet in een situatie terechtkomen waar veel mensen zijn. Of misschien heb je een pup die bang is voor harde geluiden. Het is dan niet slim om hem gelijk mee te nemen naar een feestje met veel mensen. Colleen: “De sleutel tot een goede socialisatie is niet het aantal ervaringen dat een puppy heeft, maar het aantal positieve ervaringen.”

4. Een pup maakt fouten

Ja, een puppy zal je favoriete schoenen kapot bijten. Ja, een puppy zal op het duurste tapijt in huis plassen. Ja, een puppy zal alle planten opeten. En ja, een puppy zal jouw commando’s negeren. Dit doen ze niet om jou boos te maken. Dit doen ze omdat ze nog niet weten wat wel of niet mag en gewoon omdat ze puppy zijn. “Hij doet gewoon z’n uiterste best om volwassen te worden”, zegt Colleen.

5. Aandacht voor het verkeerde gedrag

“Puppy’s zullen gedrag herhalen dat hen goede resultaten oplevert”, legt Colleen uit. “Het lijkt een eenvoudig concept, maar toch doen baasjes het vaak verkeerd.” Stel: een puppy kauwt stilletjes op z’n speelgoed, terwijl het baasje rustig achter z’n laptop zit te werken. Het baasje zegt niets want de hond doet niets verkeerds. Een paar minuten later gaat de pup in de tafelpoot bijten. Het baasje kijkt op en zegt een paar keer tegen de hond dat hij moet stoppen met bijten. “Wat heeft de pup geleerd? Wanneer hij op z’n stuk speelgoed bijt, wordt hij genegeerd. Wanneer hij in de tafelpoot kauwt, krijg hij aandacht. Hij gaat voortaan alleen maar op in de tafelpoot bijten.” Baasjes moeten de hond juist complimenten en wat lekkers geven als ze stil en braaf zijn.

Bron: PureWow. Beeld: iStock