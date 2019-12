Dít zijn de meest gemaakte fouten bij het beschermen van planten bij vorst

Het vriest ’s nachts weer, dus dat betekent dat we onze planten weer moeten beschermen tegen de vorst. Maar dat gaat helaas niet altijd goed.

Daarom hebben we de meest gemaakte fouten bij het beschermen van planten bij vorst op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee!

1. Niet laten ademen

Ook al is het hartstikke koud buiten, planten hebben altijd frisse lucht nodig. Zonder zuurstof gaan ze dood. Dus het is niet slim om ze te bedekken met dekens of iets dergelijks, want dan kunnen de planten niet meer ademen.

2. In pot

Planten in de grond zullen minder last hebben van de kou dan planten in pot. Het beste kun je dus alle planten in de grond zetten. Of planten in pot op een beschutte plek neerzetten natuurlijk. Check altijd even of de planten wel tegen kou kunnen. Exotische planten kun je beter in de schuur of binnen zetten. Planten in pot kun je ook beschermen door de binnenzijde van de plantenpot met noppenfolie te bekleden. Maak in de onderkant wel wat gaatjes, zodat het regenwater weg kan lopen.

3. Snoeien

Je kunt beter niet gaan snoeien bij vriesweer, want zo kunnen er snoeiwonden bij de planten ontstaan. Als het vriest gaan deze wonden uitzetten, waardoor ze kunnen barsten. De kans is groot dat er daarna bacteriën ontstaan.

Tuinvlogger Loes: zó overleven kuipplanten de winter:



Bron: Eigen Huis en Tuin. Beeld: iStock