Dit zijn de 10 meest gevraagde sinterklaascadeaus van 2019

Voor Sinterklaas zijn er anno 2019 weer massaal verlanglijstjes gemaakt voor sinterklaascadeaus. Op basis daarvan, is er een top 10 uitgekomen. Van volwassenen, welteverstaan.

Een top 10 voor mannen en een top 10 voor vrouwen, op basis van anonieme gegevens van Lootjestrekken.nl. Zo’n anderhalf miljoen mensen hebben dit jaar op die site hun verlanglijstjes ingevuld, met als resultaat:

Mannen: van een stripboek tot een playstationcadeaubon

Vrouwen: van doucheschuim tot een keukenweegschaal

Prijskaartje

En wat mag dat allemaal kosten anno 2019, pakjesavond? Dit jaar hebben we gemiddeld €109 per persoon uitgegeven voor Sinterklaas. Uiteraard hangt dit er helemaal vanaf óf je het viert, met wie en of je (klein)kinderen hebt. Maar december is én blijft een dure maand.

Stelling: ”Het is geen Sinterklaas zonder cadeaus”

