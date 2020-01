Dít vinden we de meest irritante badkamergewoontes

Premium

De nieuwe roman van Susan Smit (45) gaat grotendeels over een vergeten groep vrouwen in Nederlands Indië. Journalist Liddie Austin sprak met Susan over haar boek Tropenbruid, haar huwelijk en vooral over de liefde. “Ik beloofde Onno dat ik nooit méér met hem zal kibbelen dan knuffelen.”

Het ei is gelegd. Tropenbruid, de 5e roman van Susan Smit, is naar de drukker. Daar drinken we op een koude winterochtend gemberthee met kurkuma en honing op in haar keuken in de Amsterdamse Jordaan. Tropenbruid vertelt, zoals vaker bij Smit, het verhaal van een vrou