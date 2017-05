Het is nu écht bijna zomer; tijd om de warme middagen en zwoele zomeravonden door te brengen op het terras! Lekker ontspannen met een koud drankje in de hand. Maar waar veel mensen bij elkaar zijn, gebeuren soms gekke dingen. Een rondgang langs de redactie leert ons wat het meest ongemakkelijk is dat je kan meemaken op een vol terras.



Wespenfobie

“Ik heb een gigantische fobie voor wespen. Als zo’n griezel ook maar 2 meter bij me vandaan zoemt, spring ik op en ren ik zo ver mogelijk weg. En ja, daar is weleens een glas op het terras door gesneuveld.” – Faye Heijnis, online redacteur Libelle.nl

Ruzie

“Ik heb een keer meegemaakt dat een stel naast me verschrikkelijke ruzie op het terras kreeg. Blijkbaar was de man vreemdgegaan, want de vrouw stond boos op, liep weg (met de man achter haar aan) en schreeuwde hem toe dat ze dankzij hem een soa had gekregen. Iedereen op het terras wist niet waar ze kijken moesten: het was zo gênant.” – Helene van Santen, redactiemanager Libelle.nl

Taalbarrière

Tijdens een etentje met mijn ouders en zus in Amerika, wilde mijn moeder aan de ober laten weten dat ze het eten heerlijk vond smaken. Ondanks dat Engels niet haar sterkste kant is, deed ze toch een poging. Enthousiast riep ze: ‘You have a very good cock.’ We wisten niet waar we moesten kijken…” – Tessa Heinhuis, freelance online redacteur Libelle.nl

Zweetvoeten

“Dat je lekker op het terras zit te genieten van je wijntje en uitgebreid mensen kunt bekijken, en dat er dan iemand naast je komt zitten die ongegeneerd haar bezweette schoenen uit doet. Direct geen trek meer.” – Willemina de Jong, online redacteur Libelle.nl

Wijnvlekken

“Ik had een date met een jongen op het terras. Speciaal voor de gelegenheid had ik een wit jurkje gekocht. We bestelden rode wijn en toen, je raadt het al, stootte de ober de glazen over mij heen! Iedereen zag het en die vlekken gingen er natuurlijk met geen mogelijkheid meer uit!” –Cintie Rooijakkers, online redacteur Libelle.nl

Beeld: iStock