Dít is de meest ontspannende kleur volgens wereldwijd onderzoek

Als je nog twijfelt welke kleur je de muur in de slaapkamer moet verven, luister dan goed. Déze kleur blijkt namelijk het meest ontspannend te zijn en dus ideaal voor de slaapkamer.

Hou je van felgroen, hemelsblauw of toch roze? Iedereen heeft wel een favoriete kleur, want kleuren doen iets met je.

Advertentie

Regenboog

De juiste kleur kan jou namelijk laten ontspannen. Laat dat nu de perfecte kleur zijn voor in de slaapkamer. De regenboog zit vol kleuren maar toch zijn er een paar kleuren die bij de meeste mensen in de smaak vallen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Sussex in samenwerking met het Britse papierbedrijf G.F. Smith.

Blauw en groen

Voor deze studie hebben de onderzoekers maar liefst 26.000 mensen uit 100 verschillende ondervraagd. In de resultaten van dit onderzoek kwamen de kleuren blauw en groen vaak naar voren als populaire tinten. Niet voor niks dat uiteindelijk marineblauw op nummer 1 op de lijst van meest ontspannende kleur staat.

Oceaan

Volgens de wetenschappers verlaagt deze kleur onze hartslag waardoor het ons kalmeert. Als we in een marineblauwe kamer zijn, voelen we ons ontspannend. Dat komt onder andere doordat deze kleur niet te fel is, want felle tinten hangen voor veel mensen samen met opwinding. Ook wordt marineblauw geassocieerd met de oceaan en sterrenhemel. Die gedachte maakt mensen al rustig. Bovendien slaap je ook veel beter in een kamer met blauwe muren.

Nog wat inspiratie nodig?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Cecily Schnurr (@ce.cii.ly) op 26 Mei 2019 om 11:42 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leaver Development (@leaverdevelopment) op 10 Mei 2019 om 11:57 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ❤ᴼᵁᴿ ᴬᴰᵛᴱᴺᵀᵁᴿᴱˢ❤ᴬᴺᴰ ᴴᴼᴹᴱ🌿 (@home_at_rivermead.x) op 5 Mei 2019 om 1:22 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mindbodygreen. Beeld: iStock