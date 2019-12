Van op z'n kop tot stickers: dit zijn de meest opvallende kerstboomtrends van 2019

Wat voor kerstboom heb jij: een echte of een neppe? Of een halve? Of een houten? Of eentje op z’n kop? Anno 2019 zijn er zó veel kerstboomtrends.

Wij zetten de meest opvallende voor je op een rijtje.

1. Halve kerstboom

Kom je eigenlijk ruimte in je huis tekort om een kerstboom neer te zetten? Dan is een halve kerstboom een heel goede oplossing. Eén kant van de kunstboom is helemaal plat, waardoor je ‘m helemaal tegen de muur kunt zetten. En het scheelt in kerstlampjes, -ballen en -slingers, want je hoeft maar een halve boom te versieren. Je kunt een halve kerstboom bijvoorbeeld hier bestellen.

2. Kerstboom op z’n kop

Wil je het eens heel anders doen? Ga dan voor een kerstboom die op z’n kop staat. Die kun je kant-en-klaar kopen, maar je kunt je eigen kerstboom ook omkeren in een nieuwe standaard. Dat zorgt niet alleen voor een bijzonder gezicht, maar is ook nog eens ideaal als je rondrennende huisdieren of (klein)kinderen hebt. Een nog handigere optie, is de hangende kerstboom.

3. Kale lichtboom

Een kale boom met lampjes kan er ook heel sfeervol uitzien. Groot voordeel: je ruimt zo’n lichtboom een stuk sneller op dan een kerstboom. Als je wilt, kun je er zelfs nog wat kerstversiering aan hangen. En na de feestdagen, kun je ‘m best nog even laten staan: zo uitgesproken kerstig is-ie namelijk niet. Je kunt de lichtbomen hier bestellen.

Dit is een van de best verkochte lichtbomen op Bol.com:

4. Houten kerstboom

Wil je niet constant naalden hoeven opvegen, maar wil je het wel graag ‘natuurlijk’ houden? Dan is een houten kerstboom misschien een goede optie voor je. Met teksten erop, of kaarsjes: ze zijn in vele soorten en maten (van groot tot klein) beschikbaar en maken je woonkamer met de feestdagen extra gezellig.

5. Sticker-kerstboom

Überhaupt geen zin om ook maar een kerstboom op te tuigen? Ga dan voor een muursticker. Eentje waar een kerstboom op prijkt, natuurlijk. Je plakt ‘m ergens op een kale muur, om de kerst toch nog een beetje in huis te halen.

