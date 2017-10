Dit is de meest voorkomende manier van vreemdgaan

Als je denkt aan vreemdgaan, denk je al gauw aan Second Love-profielen en hotelkamers voor een uurtje. Maar de meest voorkomende manier van vreemdgaan blijkt niet eens per se fysiek te zijn.

Recent onderzoek naar vreemdgaan toont aan dat emotionele affaires veel vaker voorkomen dan affaires gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht. Het gaat vooral om contacten die beginnen als vriendschap en uitmonden in meer dan dat.

20% lager

“Zo’n 45% van de mannen en 35% van de vrouwen geeft toe ooit een emotionele affaire te hebben gehad. Het aantal seksuele affaires ligt zo’n 20% lager”, aldus The Independent.

Jezelf voorhouden

Een emotionele affaire voelt veel minder definitief dan fysiek vreemdgaan. Zodra je sex met een ander hebt, is er geen twijfel mogelijk: je bent vreemdgegaan. Bij een emotionele band kun je jezelf makkelijk voorhouden dat je niet vreemdgaat, zeker als je niet intiem bent geweest met deze persoon.

Emotionele behoeftes

Klinisch psycholoog Lynn Saladino legt uit hoe dat komt. “Bij dagelijkse taken zetten we vaak onze emotionele behoeftes aan de kant. We zien onze partner als een persoon die ons helpt taken en verplichtingen uit te voeren en niet meer als een emotioneel wezen. Als dit gebeurt is het verleidelijk om deze support ergens anders te zoeken.”

Broedplaats

“Emotionele disconnectie is een broedplaats voor affaires. Helaas is het vandaag de dag ook steeds makkelijker om die emotionele connectie met anderen te verliezen. Terwijl je met een vriendin zit te eten, zit je een ander te berichten via Facebook”, zegt ook relatie-expert en psycholoog Vijayeta Sinh in INSIDER.

Close

“Dit ver-weg-zijn op onze telefoon terwijl we fysiek dicht bij elkaar zijn, zorgt ervoor dat we geheimen hebben voor onze partners. Het is best gevaarlijk om te denken dat we close zijn met iemand, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is.”

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock