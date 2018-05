Dit huishoudelijke item bevat de meeste bacteriën (en het is niet je wc-bril)

De grootste broeihaard van bacteriën? Je zou denken aan een toiletbril. Toch is het niet zo. Wij zochten voor je uit welk huishoudelijke item de meeste bacteriën bevat.

Thuis heb je natuurlijk helemaal zelf in de hand hoe schoon het huis is. Je poetst en stofzuigt wat af, en je kunt – bij wijze van – van de vloer eten. Maar hoe vaak maak je je huishoudelijke items nu eigenlijk schoon?

De vieste dingen in huis

Maar welke huishoudelijke items bevatten nou meer bacteriën dan de wc-bril? Nou, deze dus.

1. Met stip op nummer één is dat met zo’n miljard bacteriën per vierkante meter: de dweil. Ook niet gek als je je bedenkt dat het ding overal komt en dan de nodige stofplukken en haren meeneemt.

De oplossing voor al die bacteriën? De beste oplossing is om een afneembare dweil aan te schaffen en deze na iedere schoonmaakbeurt op 60 graden te wassen. Doe je dit niet, dan vermenigvuldigen de bacteriën zich razendsnel. Kan je dweil niet in de was? Vervang ‘m dan minimaal iedere twee maanden.

2. Toetsenbord

Een Brits onderzoek onderstreepte in 2008 dat op en in een toetsenbord gemiddeld 400 keer méér bacteriën zitten dan op een toiletbril.

3. Tandenborstel

Omdat een tandenborstel meestal in een warme omgeving (de badkamer) staat, kunnen bacteriën er prima op gedijen. En ze staan vaak samen in één bakje, wat ook niet echt helpt.

4. Handdroger

De warme lucht uit heteluchtdrogers is de perfecte verspreider voor bacteriën en virussen.

5. Make-upspullen

Bacteriën kunnen perfect overleven in make-upspullen, zoals bijvoorbeeld mascara.

6. Mobieltje

Ook de mobiele telefoon is een broeihaard van bacteriën.

Schoonmaakdrang

Mocht je na dit gelezen te hebben de neiging hebben om heel je huis onder handen te nemen: deze schoonmaak items maken het nét iets leuker.

Bron: Gezondheidsnet Margriet Beeld: iStock