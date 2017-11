Onthuld: op déze dagen vinden de meeste huwelijksaanzoeken plaats

Heb jij al dit hele jaar tevergeefs zitten wachten op een huwelijksaanzoek van je partner? Blijf dan nog even hoop houden: volgens de Bridebook is december namelijk dé maand waarin de meeste huwelijksaanzoeken plaatsvinden, en dan met name rond de kerstdagen.

Volgens de weddingplanning-site werd vorig jaar één vijfde van alle aanzoeken in december gedaan.

Populair weekend

Maar liefst de helft van deze aanzoeken vonden plaats in de week van 19 december. Omdat Kerst dit jaar op maandag en dinsdag valt, verwachten ze dat het weekend ervoor veel mannen op één knie zullen gaan. Zorg er dus maar voor dat je 23 en 24 december in je agenda vrijhoudt!

Romantisch

Het is overigens niet voor niets dat december zo’n populaire verlovingsmaand is. Veel mensen vinden het leuk om in de zomer te trouwen, wat ze dus nog genoeg tijd geeft om de bruiloft te plannen. Daarnaast is een verlovingsring als kerstcadeautje natuurlijk gewoon héél romantisch.

