De kans bestaat dat prins William met Meghan Markle naar het altaar zal lopen

Met de royal wedding voor de deur waarbij de vader van Meghan Markle de grote afwezige zal zijn, rest er nog maar één vraag: wie geeft Meghan nu weg?

Er wordt druk gespeculeerd over dat onderdeel van de bruiloft, nu Thomas Markle niet kan komen wegens hartproblemen. Wat is Meghans plan b?

Moeder

De eerste, meest voor de hand liggende optie is volgens kenners Meghans moeder, Doria Ragland. De verloofde van prins Harry is volgens intimi ontzettend hecht met haar moeder. Ook zou het al de afspraak zijn dat mams met de bruid meerijdt naar de kapel toe op de ochtend van de bruiloft. Dit zou daarnaast niet de eerste keer zijn dat een vrouw haar dochter weggeeft tijdens een royal wedding. Koningin Victoria deed hetzelfde bijvoorbeeld in 1885 met haar jongste kind, prinses Beatrice, toen zij met prins Henry trouwde.

Prins William

De tweede optie is Harry’s broer, prins William. Hij is al de getuige van Harry, maar hé, deze eervolle taak kan er wellicht ook nog bij. Ook niet zo gek, aangezien een koninklijke bruid al eens eerder door haar zwager is weggegeven. Prins Philip liep namelijk met zijn schoonzus prinses Margaret naar het altaar in 1960, toen haar vader koning George VI was overleden.

Prins Charles

Tijdens de hele huwelijksceremonie heeft prins Charles nog geen specifieke functie, dus hij zou zeker beschikbaar zijn om zijn schoondochter aan haar arm te nemen. Na de bruiloft doet hij samen met zijn vrouw Camilla bovendien iets heel liefdevols: ze organiseren de receptie in het Frogmore House, op het terrein van Windsor Castle.

In haar eentje

Meghan staat haar mannetje wel. Hoe krachtig zou het zijn als de bruid in haar eentje de weg naar het altaar aflegt? Die paar meters in haar uppie zijn haar grote liefde Harry wel waard. Al kunnen we ons heel goed voorstellen dat ze daarbij liever vergezeld wordt door een dierbare.

We gaan het zien. Komende zaterdag, 19 mei, is de bruiloft van Meghan en Harry vanaf 12.15 uur live te volgen op Nederland 1.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: ANP

