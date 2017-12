'Vanaf mei vlieg je voor nog geen 200 euro naar New York'

Voor een tripje naar New York moet je op dit moment even flink sparen, maar daar wil prijsvechter Norwegian Airlines verandering in brengen. De budgetmaatschappij gaat vanaf mei 2018 vier keer per week van Amsterdam naar New York vliegen.

En als we de prijsvechter mogen geloven, gaan de tickets zo’n 190 euro kosten. Het gaat dan wel om een enkeltje. En natuurlijk zitten er wat addertjes onder het gras: je moet, zoals bij elke prijsvechter, nog wel allerlei extra kosten betalen voor het inchecken van je bagage, iets te eten of te drinken aan boord, of voor het vooraf reserveren van je stoel.

Langere afstanden

Tot nu toe vlogen prijsvechters als Norwegian Airlines vooral op korte afstanden binnen Europa. Nu gaan ze steeds vaker ook lange afstandsvluchten aanbieden, om hun markt te vergroten.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Istock

