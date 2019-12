Wauw: Melania Trump laat de kerstversiering in het Witte Huis zien

Zoals elk jaar staat ook het Witte Huis weer in het teken van Kerst. Melania Trump deelt op Instagram kiekjes van het Witte Huis, geheel in kerstversiering. De first lady geeft een tour door het huis en laat zien dat ze behoorlijk haar best heeft gedaan op de aankleding.

Dit is het 3e jaar dat Melania Kerst viert in het Witte Huis. Ieder jaar laat ze trots de versieringen zien. Ook nu is te zien dat het huis weer tot in de puntjes verzorgd is. Er zijn maar liefst 58 kerstbomen opgetuigd.

Thema

Ieder jaar geeft Melania een thema mee aan haar kersthuis. Dit keer is dat ‘the spirit of America‘. Ze vertelt: “De spirit van Amerika straalt nu in ons huis. Ik ben ontzettend enthousiast en kan niet wachten totdat iedereen de schoonheid van het kerstseizoen kan zien.”

Rondleiding

Met iedereen bedoelt ze dan ook echt iedereen. Deze maand worden er namelijk gratis rondleidingen gegeven in het Witte Huis. De burgers van Amerika kunnen zo Melania’s kerstspektakel aanschouwen.

Dit bericht bekijken op Instagram “The Spirit of America” #ChristmasWhiteHouse2019 Een bericht gedeeld door First Lady Melania Trump (@flotus) op 2 Dec 2019 om 2:42 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP