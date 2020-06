Melk over de datum? Daar kun je nog heel goed de planten mee verzorgen

Planten in huis hebben naast water ook af en toe wat extra voeding nodig. Dat hoeft echt niet altijd plantenvoeding te zijn, bedorven (!) melk is ook heel goed voor de plantjes.

Bedorven melk is absoluut geen aanrader om nog zelf te drinken, maar de planten worden er juist wél heel blij van. Wanneer melk over de datum is, is het namelijk rijk aan calcium, proteïne, vitaminen en suikers. Deze voedingswaarden zorgen er niet alleen voor dat de plant sterk blijft, maar ook dat ‘ie goed groeit.

Advertentie

Niet te vaak en niet te veel

Planten hebben echt niet elke week bedorven melk nodig om groot en sterk te blijven, en zeker ook niet te veel, maar zo af en toe kun je dat restje melk dat nog in het pak zit best aan de planten geven. Verdun dat wel met water en spray het met een plantenspuit op de plant of giet een klein beetje van dat mengsel in de bloempot. Let op: doe dit niet te vaak en niet te veel, dan kan het gaan stinken en er juist voor zorgen dat de plant niet goed meer groeit.

BEKIJK OOK: Je kamerplanten verzorgen bij zonnig weer? Tref deze extra maatregelen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock